"Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости" - это экшен-шутер от третьего лица, разработанный создателями игры Batman: Arkham

Rocksteady объявила о пост-выпуске контента для игры "Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости". В третьем эпизоде Suicide Squad Insider разработчики делятся информацией о контенте, который будет доступен после выхода игры. Игроки смогут собрать свой собственный отряд и продолжить борьбу, а также испытать свои силы в противостоянии с другими игроками.

"Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости" - это экшен-шутер от третьего лица, разработанный создателями игры Batman: Arkham, где команда неудачников должна убить Лигу Справедливости. Игра происходит в Метрополисе, опустошенном Брэйниаком и терроризируемым бывшими героями. Каждый член отряда использует свою механику перемещения для навигации по городу, и игроки могут экспериментировать со стилями игры. После выпуска игры ожидается постоянное обновление контента, включая новых злодеев, окружение, оружие, события внутри игры и многое другое.

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"Отряд самоубийц: Убить Лигу Справедливости" будет доступна с 2 февраля 2024 года, а предварительный заказ даст игрокам возможность начать играть за 72 часа до этого.