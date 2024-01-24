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ddr22
Компания 2K анонсировала свой новый проект - WWE 2K24
Компания 2K анонсировала свой новый проект - WWE 2K24, игру, которая посвящена 40-летию WrestleMania.

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Игра разрабатывается в студии Visual Concepts и скоро выйдет на PlayStation 5 (PS5), PlayStation 4 (PS4), Xbox Series X|S, Xbox One и PC (Steam). Коди Родс, известный как "Американский кошмар", будет украшать обложку стандартного издания игры. Но это не все изменения в обложках - впервые в истории WWE 2K на обложке Deluxe Edition появятся две женщины, Бьянка Белэр и Рея Рипли, которые являются многократными чемпионками и победительницами женского Royal Rumble. Обложка Forty Years of WrestleMania Edition также содержит оригинальные иллюстрации, посвященные самым знаковым суперзвездам и легендам WrestleMania.

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WWE 2K24 будет содержать несколько нововведений по сравнению с предыдущими версиями. Одно из них - 2K Showcase...of the Immortals, посвященный 40-летию WrestleMania, который позволит игрокам отыграть самые эпические моменты истории WrestleMania. Также будут представлены новые типы матчей, например, Ambulance и Special Guest Referee, а также новые режимы MyRISE. В игре будет представлен огромный состав из более чем 200 суперзвезд и легенд WWE, включая Романа Рейнса, Андре Гиганта, Бекки Линч и Батисту. Помимо этого, игра будет отличаться невероятно реалистичной графикой, улучшенной анимацией и новыми камерами Ramp и Dive.

Создатели WWE 2K24 гордятся своей работой над игрой и уверены, что она понравится фанатам WWE и геймерам. Коди Родс отметил, что стать обложкой игры - большая честь и важный шаг в его карьере. Бьянка Белэр выразила радость возможности представить игру всему миру, а Рея Рипли подчеркнула, что обложка WWE 2K24 - заслуженное достижение в ее карьере. Президент Visual Concepts Грег Томас отметил, что команда разработчиков сделала все возможное, чтобы сделать игру еще лучше, чем ее предшественницу.

WWE 2K24 обещает быть самой захватывающей игрой франшизы. Все любимые фанатами типы матчей будут представлены в улучшенном виде, а новые типы добавят разнообразия в игровой процесс. Команды 2K и Visual Concepts сделали ставку на непревзойденный реализм и детализацию, чтобы каждый игрок смог полностью погрузиться в атмосферу WrestleMania. Еще одним нововведением стала специальная технология Slingshot Tech, которая плавно переходит от игрового процесса к живым кадрам и обратно. Это позволяет создать максимально захватывающее визуальное представление о матчах WrestleMania. Кроме того, игра предлагает много разблокируемого контента, что добавляет еще больше интереса и ценности для повторного прохождения.

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WWE 2K24 представляет собой не только набор новшеств и улучшений, но и является посвящением самому престижному событию в мире рестлинга - WrestleMania. 40 лет истории WrestleMania украшены битвами легенд, знаменитыми моментами и незабываемыми поединками, и теперь игроки смогут окунуться в эту историю и стать частью несравненного великолепия этого спортивного события. WWE 2K24 предложит фанатам возможность пережить самые захватывающие и эпические моменты WrestleMania и сделает все, чтобы сделать игровой процесс максимально реалистичным и захватывающим.

#wwe 2k24
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