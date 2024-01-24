реклама
Обновление включает несколько новых функций и улучшений. Разработчики выразили свою благодарность сообществу за поддержку и обратную связь. Хотя последнее обновление не было таким впечатляющим, как ожидалось, из-за проблем с системой сохранений PC Game Pass и короткого перерыва на праздники, теперь они представили некоторые новые функции и улучшения.
реклама
Первое улучшение касается новых заказов. Разработчики заметили дисбаланс в разнообразии между ранними и поздними заказами, особенно в режиме Queen's Hand Trial (QHT). Чтобы сделать ранние этапы создания поселения более интересными, было добавлено больше низкоуровневых целей. В будущем разработчики планируют продолжать работу над балансом.
Второе улучшение связано с портретами торговцев и новыми иконками. Некоторые торговцы не имеют уникальных активов и используют общий портрет. В этом обновлении разработчики заменят их новыми пользовательскими иллюстрациями для торговцев на торговых постах и на полянах. Также будет заменены иконки последствий событий на новые иллюстрации. В будущем обновлении также будет добавлен новый арт для мировых событий. Кроме того, иконка Запретной поляны будет изменена, чтобы сделать ее более различимой от иконки Опасной поляны.
Разработчики обратили внимание на обратную связь сообщества и стремятся улучшить игру. Они продолжат работать над балансом и добавлением нового контента. В целом, обновление 1.1 принесло некоторые новые возможности и улучшения, которые могут сделать игру еще интереснее и визуально привлекательнее.