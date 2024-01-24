Разработчики заметили дисбаланс в разнообразии между ранними и поздними заказами, особенно в режиме Queen's Hand Trial (QHT)

Обновление включает несколько новых функций и улучшений. Разработчики выразили свою благодарность сообществу за поддержку и обратную связь. Хотя последнее обновление не было таким впечатляющим, как ожидалось, из-за проблем с системой сохранений PC Game Pass и короткого перерыва на праздники, теперь они представили некоторые новые функции и улучшения.

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Первое улучшение касается новых заказов. Разработчики заметили дисбаланс в разнообразии между ранними и поздними заказами, особенно в режиме Queen's Hand Trial (QHT). Чтобы сделать ранние этапы создания поселения более интересными, было добавлено больше низкоуровневых целей. В будущем разработчики планируют продолжать работу над балансом.

Второе улучшение связано с портретами торговцев и новыми иконками. Некоторые торговцы не имеют уникальных активов и используют общий портрет. В этом обновлении разработчики заменят их новыми пользовательскими иллюстрациями для торговцев на торговых постах и на полянах. Также будет заменены иконки последствий событий на новые иллюстрации. В будущем обновлении также будет добавлен новый арт для мировых событий. Кроме того, иконка Запретной поляны будет изменена, чтобы сделать ее более различимой от иконки Опасной поляны.

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Разработчики обратили внимание на обратную связь сообщества и стремятся улучшить игру. Они продолжат работать над балансом и добавлением нового контента. В целом, обновление 1.1 принесло некоторые новые возможности и улучшения, которые могут сделать игру еще интереснее и визуально привлекательнее.