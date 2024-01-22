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ddr22
AMD представила графический процессор Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition (GRE)
AMD решила скорректировать цены на свои видеокарты среднего и флагманского уровня в ответ на выпуск карт GeForce RTX 40 SUPER от NVIDIA

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AMD представила графический процессор Radeon RX 7900 Golden Rabbit Edition (GRE) в прошлом году, иначе известный как Navi 31 XL, который вначале был доступен только в Китае. Однако к осени системные интеграторы в Европе начали продавать компьютеры с Radeon RX 7900 GRE.

Позже они стали доступны и в европейских интернет-магазинах. Снижение цен на некоторые модели и появление кастомного дизайна ASRock также были замечены. AMD решила скорректировать цены на свои видеокарты среднего и флагманского уровня в ответ на выпуск карт GeForce RTX 40 SUPER от NVIDIA.

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Примером снижения цены на Radeon RX 7900 GRE является референсная модель, цена на которую снизилась примерно на 60 евро за два месяца. В настоящее время самая низкая цена на эту видеокарту составляет 579 евро, а фотографии кастомной модели ASRock Radeon RX 7900 GRE Challenger 16 GB OC Edition уже доступны на сайте Skinflint UK.

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