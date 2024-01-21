Компания TechPowerUp выпустила последнюю версию TechPowerUp GPU-Z

Компания TechPowerUp выпустила последнюю версию TechPowerUp GPU-Z, популярной утилиты для сбора информации, мониторинга и диагностики графических подсистем, предназначенной для геймеров, инженеров и энтузиастов. В версии 2.57.0 реализована поддержка всех новых графических процессоров, выпущенных в этом месяце. Среди них NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER, RTX 4080 SUPER и RTX 4090D, а также AMD Radeon RX 7600 XT. Также добавлена поддержка Radeon 760M iGPU, Steam Deck OLED iGPU; процессоров Tesla T4G и A100 40 GB. Также добавили обнаружение AV1 Profile 2 в меню DXVA на вкладке Advanced. Кроме того, в выпуске исправлено извлечение BIOS из некоторых карт NVIDIA.

Добавлена поддержка AMD Radeon RX 7600 XT, 760M (8640H), Steam Deck OLED GPU

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Добавлена поддержка NVIDIA GeForce RTX 4070 Super, RTX 4070 Ti Super, RTX 4080 Super, RTX 4090D, Tesla T4G, A100 40 GB

Исправлено сохранение BIOS на некоторых новых картах NVIDIA

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Добавлено обнаружение AV1 Profile 2 в Advanced -> DXVA