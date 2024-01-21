В процессе игры игроку предстоит захватывать заложников, красть ценности, сражаться с пушистиками и использовать уникальные инструменты

Игра под названием "Мальчик-репка грабит банк" (Turnip Boy Robs a Bank) выходит на ПК и консольных платформах. Она является продолжением игры "Turnip Boy Commits Tax Evasion". Новая игра повествует о приключениях Мальчика-репки, который объединяется с бандой Pickled Gang, чтобы спланировать самое странное ограбление всех времен.

В процессе игры игроку предстоит захватывать заложников, красть ценности, сражаться с пушистиками и использовать уникальные инструменты, приобретенные в темной паутине. Целью игры является совершение идеального ограбления банка, что потребует обширного арсенала опасных и необычных инструментов. Однако игрокам следует быть готовыми к напряженным перестрелкам с охранниками, пушистиками и элитными вегетарианскими отрядами.

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Игра также предлагает возможность изучить большой банк и взаимодействовать с разнообразными персонажами, основанными на еде. Кроме того, игроки смогут собирать коллекционные предметы, такие как шляпы, и расширять свои возможности с помощью новых треков для взрывов. Наконец, игра позволит лучше узнать об истории мира Мальчика-репки и о том, как он стал таким, какой он есть.