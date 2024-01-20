Компания AMD представила два различных чипа, Phoenix 1 и Phoenix 2, для своих грядущих APU серии Ryzen 8000G

Компания AMD представила два различных чипа, Phoenix 1 и Phoenix 2, для своих грядущих APU серии Ryzen 8000G. Phoenix 2 использует ядра Zen 4c, которых нет в APU Phoenix 1.

Изначально казалось, что это не проблема, но Gigabyte опубликовала полные спецификации материнской платы, показав, что APU Phoenix 2 имеют меньше линий PCIe, чем APU на базе Phoenix 1. В конкретности, Phoenix 2 имеют только две линии PCIe 4.0 для дополнительного слота NVMe и только четыре линии PCIe 4.0 для дополнительных графических процессоров, в то время как Phoenix 1 имеют восемь линий PCIe 4.0.

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Это ограничение может привести к снижению производительности, особенно если используется GPU более высокого класса. Однако, Ryzen 5 8600G и Ryzen 7 8700G используют дизайн Phoenix 1, а Ryzen 5 8500G - единственный дизайн Phoenix 2 доступный на рынке.