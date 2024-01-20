Корпус оборудован сетчатыми решетками на передней, верхней, нижней и противоположной боковой панелях для хорошей вентиляции

Компания InWin выпустила новый корпус F5 Full Tower EATX PC, предназначенный для энтузиастов сборки компьютеров. Он обладает индивидуальным дизайном, широкими возможностями охлаждения и поддержкой вертикальных графических процессоров и материнских плат с скрытыми кабелями.

Особенностью модели F5 является настраиваемая передняя панель с рамками, которые можно легко менять, создавая глянцевую или деревянную эстетику. Корпус доступен в черном и белом цветах, а его боковые панели из закаленного стекла облегчают просмотр внутреннего оборудования.

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Корпус оборудован сетчатыми решетками на передней, верхней, нижней и противоположной боковой панелях для хорошей вентиляции. Также имеются пылевой фильтр для нижних вентиляторов и магнитный держатель GPU, предотвращающий провисание тяжелых видеокарт. Внутреннее пространство корпуса и разнообразные варианты охлаждения поддерживают установку высококлассного оборудования. Корпус комплектуется тремя премиальными вентиляторами AN140/AN140P ARGB, но пользователи могут установить до девяти вентиляторов. Кроме того, поддерживается жидкостное охлаждение с большими радиаторами сверху, снизу и спереди. Конструкция F5 также обеспечивает поддержку материнских плат с задним разъемом, что позволяет скрыть кабели и создать более эстетичный компьютер.