Компания ARCTIC представила свой самый мощный 120-мм вентилятор в белом исполнении

Компания ARCTIC представила свой самый мощный 120-мм вентилятор в белом исполнении, напоминающем снег и лед. Однако внешний вид - не единственное новшество. Выпуская модель P12 Max (White), ARCTIC учитывает пожелания покупателей. Высокоскоростной вентилятор предлагает любителям белых ПК чистую производительность в ветреном исполнении.

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Особенностью белой версии P12 Max является использование проверенного временем гидродинамического подшипника ARCTIC. Он обеспечивает практически бесшумную работу на низких скоростях, что востребовано многими клиентами.

Гарантия производителя составляет шесть лет. Таким образом, P12 Max (White) - идеальное обновление для ПК в начале года: ориентированный на высокую производительность, он обеспечивает значительный прирост производительности для существующих систем воздушного и водяного охлаждения, имеет широкий диапазон регулирования и максимальную скорость вращения 3300 об/мин.

Характеристики

Широкий диапазон скорости: 200-3300 об/мин

0 об/мин при 5 % ШИМ

Вентиляторы с оптимизированным давлением

НОВИНКА: гидродинамический подшипник

Максимальная плавность, минимальная вибрация

Оптимизированы для использования на радиаторах и теплоотводах

6 лет гарантии

Доступность

P12 Max (White) доступен с сегодняшнего дня по цене $10,99 (MSRP $14,49).

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