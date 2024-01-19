Модифицированная реактивная пластина обеспечивает равномерное распределение воды

Компания Alphacool представила новый водяной кулер Eisblock Aurora для видеокарт Radeon RX 7800 XT с референсным дизайном. Водяной кулер разработан совместно с AMD и предлагает оптимизированную структуру ребер для эффективного рассеивания тепла.

Модифицированная реактивная пластина обеспечивает равномерное распределение воды. Основание кулера выполнено из хромированного меди, что повышает его устойчивость к повреждениям и придает равномерность и блеск. Визуально кулер выглядит простым и спокойным благодаря одному уплотнительному кольцу и дизайну вокруг ребер охлаждения и реактивной пластины. Кулер также оснащен цифровой подсветкой RGB, создающей впечатляющий поток света.

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Водяной кулер Eisblock Aurora уже доступен для предзаказа в интернет-магазине Alphacool. Он совместим с видеокартами Radeon RX 7800 XT, имеющими 16 ГБ GDDR6 памяти и выходы HDMI и DP.