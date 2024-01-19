Компания Hyperkin сообщила об очередном прототипе игровой системы

Компания Hyperkin сообщила об очередном прототипе игровой системы, которая обязательно ударит вас по коре ностальгии - ее "Mega 95", похоже, является аналогом Sega и уже выпущенной ретро-специалистами SupaBoy (портативной консоли Nintendo SNES). Новостной раздел The Verge, похоже, служит первым портом для Hyperkin при дебюте раннего оборудования - на прошлой неделе подобным образом был представлен пробный концепт контроллера "DuchesS".

В качестве технологической основы Mega 95 в отчете представлена игровая консоль Hyperkin MegaRetroN HD, способная читать оригинальные игровые картриджи Sega Genesis/Mega Drive. Прототип функционирует как портативная гибридная система - Hyperkin вдохновилась консолью Switch от Nintendo. Док-станция USB-C позволяет геймерам подключать Mega 95 к телевизору, а также поддерживает дополнительные проводные контроллеры.

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На 5-дюймовый экран можно выводить контент с соотношением сторон 16:9 и 4:3 (вероятно, с помощью программного переключения), а время автономной работы составляет около 10 часов на полном заряде. The Verge отмечает, что Mega 95 может стать современным преемником причудливой портативной консоли Genesis Nomad от Sega. Японская транснациональная компания по производству видеоигр и развлечений наводнила рынок всевозможными странными 16-битными игровыми системами и 32-битными дополнениями примерно в середине 1990-х годов. Nomad стала последней портативной игровой системой Sega - она появилась в 1995 году как продукт с региональной блокировкой для североамериканского рынка. Продажи достигли ~1 миллиона единиц, и в ретроспективе это считается коммерческой бомбой.