Ожидания от двухъядерного, 4-поточного процессора в наше время не слишком высоки

Японский конгломерат магазинов аппаратного обеспечения протестировал последнюю партию настольных процессоров Intel Raptor Lake Refresh. В ходе лабораторных тестов был опробован процессор Intel 300, который является двухъядерным вариантом 14-го поколения и преемником Pentium Gold G7400.

Ожидания от этого процессора были невысокими, но он обладает базовой производительностью на уровне 3,9 ГГц. Помимо этого, у процессора есть TDP 46 Вт и 6 МБ кэша L3. В сравнении с Core i3-14100, Intel 300 проигрывает как в многоядерной, так и в однопоточной производительности. Однако при анализе игровых бенчмарков i3-14100 оказался победителем благодаря большему количеству ядер, кэша и более высокой частоте.

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Игровой опыт на i3-14100 также был лучше, так как частота кадров практически никогда не опускалась ниже 60 FPS. В то же время, у Intel 300 были низкие частоты кадров ниже 60 FPS в двух играх. В общем, новые модели процессоров Intel Raptor Lake Refresh, включая Intel 300, представляют улучшенные стоимостные характеристики по сравнению с предыдущими поколениями.