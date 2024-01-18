Господин Кобори раскрыл результаты исследований нескольких отделов в очень подробном документе

Квантовая когерентность при комнатной температуре была достигнута благодаря усилиям доцента Нобухиро Янаи и его исследовательской группы на инженерном факультете университета Кюсю. Дополнительная заслуга принадлежит доценту Киёси Мията (также из университета Кюсю) и профессору Ясухиро Кобори из университета Кобе (Япония). Их научные эксперименты привели к идеальному набору условий, в которых "крайне важно генерировать квантовую спиновую когерентность в квинтете подуровней с помощью микроволновых манипуляций при комнатной температуре". Квантовая система должна работать в стабильном состоянии в течение определенного периода времени, не подвергаясь вмешательству окружающей среды.

Господин Кобори раскрыл результаты исследований нескольких отделов в очень подробном документе: "Это первая комнатно-температурная квантовая когерентность запутанных квинтетов". Определенный период времени, упомянутый выше, измеряется лишь наносекундами, поэтому для продления гармоничных условий будут проведены дополнительные экспериментальные работы и дальнейшие усовершенствования. Глава компании, профессор Янаи, обозначил некоторые цели: "В будущем можно будет более эффективно генерировать квинтетные мультиэксцитонные состояния кубитов путем поиска гостевых молекул, способных вызывать больше таких подавленных движений, и разработки подходящих MOF-структур... Это может открыть двери для молекулярных квантовых вычислений при комнатной температуре, основанных на управлении несколькими квантовыми воротами и квантовом зондировании различных целевых соединений".