Версия 546.65 WHQL поддерживает новую видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER, которая будет доступна для покупки с сегодняшнего дня

NVIDIA сегодня выпустила последнюю версию своих драйверов GeForce. Версия 546.65 WHQL поддерживает новую видеокарту GeForce RTX 4070 SUPER, которая будет доступна для покупки с сегодняшнего дня. Драйвер также поставляется с оптимизацией Game Ready для "Palworld". Оптимальные настройки GeForce Experience добавлены для нескольких новых игр, включая Apocalypse Party, Ash Echoes, Escape from Tarkov: Arena, House Flipper 2 и Pioneers of Pagonia. Драйверы также исправляют ошибку, из-за которой GeForce Experience оптимизировался в 1 клик для патча Cyberpunk 2077 v2.1. Также исправлена ошибка с 10-летними графическими процессорами GeForce GTX "Maxwell", из-за которой мониторы не просыпались после нескольких циклов "сон-бодрствование". Изменения в драйвере:

Добавлена поддержка графического процессора GeForce RTX 4070 SUPER.

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Оптимальные настройки GFE

Исправлены игровые ошибки

Cyberpunk 2077: Оптимизация GeForce Experience в 1 клик не работает с обновлением игры v2.1.

Исправлены ошибки общего характера

Графический процессор Maxwell: После нескольких попыток сна/пробуждения монитор мог не проснуться.

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