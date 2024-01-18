Сегодня начались продажи NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER

Сегодня начались продажи NVIDIA GeForce RTX 4070 SUPER. Карта уже доступна, а ее MSRP от NVIDIA составляет 599 долларов США. RTX 4070 Super является частью обновления стека продуктов серии GeForce RTX 40, которое NVIDIA представила на мероприятии 2024 International CES 8 января. Она предлагает более высокую производительность за цену RTX 4070, которая теперь снижена до $549, а реальная цена ожидается в пределах $510-560. RTX 4070 SUPER основана на том же 5 нм кремнии "AD104", что и RTX 4070 и RTX 4070 Ti, но имеет приличный прирост шейдеров по сравнению с оригинальной RTX 4070.

GeForce RTX 4070 SUPER оснащена 7 168 ядрами CUDA - на 21% больше, чем RTX 4070. Она также получает дополнительные 16 ROP, что позволяет использовать максимум 80 ROP, имеющихся в процессоре. Более того, NVIDIA также разблокировала 48 МБ встроенной кэш-памяти L2 для RTX 4070 SUPER, что соответствует RTX 4070 Ti. У оригинальной RTX 4070 этот кэш включен только в 36 МБ. При наличии 4 SM с 512 шейдерами, RTX 4070 SUPER - это почти RTX 4070 Ti, но есть еще один отличительный фактор - ограничения по мощности. RTX 4070 SUPER имеет общую графическую мощность (TGP) 220 Вт, в то время как у RTX 4070 Ti она составляет 285 Вт. Некоторые карты RTX 4070 SUPER с заводским разгоном пытаются поднять этот предел примерно на 20 Вт. NVIDIA решила исключить RTX 4070 Ti из своего стека продуктов, а на смену ей пришла GeForce RTX 4070 Ti SUPER, которая появится на следующей неделе.