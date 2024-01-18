Научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) объединил усилия с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC)

Научно-исследовательский институт промышленных технологий (ITRI) и Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сотрудничают в разработке чипа массива магнитной памяти с произвольным доступом на основе спин-орбитального крутящего момента (SOT-MRAM).

Этот новаторский чип демонстрирует сильные вычислительные возможности в архитектуре памяти и потребляет в 100 раз меньше энергии, чем другие аналогичные технологии. Результаты исследования были представлены на Международной встрече по электронным устройствам IEEE 2023.

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Доктор Ши-Чи Чанг, генеральный директор Лаборатории исследований ITRI, отмечает значимость этого сотрудничества, особенно в областях высокопроизводительных вычислений (HPC), искусственного интеллекта (AI), автомобильных чипов и других областях. Появление ИИ, 5G и AIoT создает высокий спрос на быструю обработку данных, и данное сотрудничество помогает укрепить международное конкурентное преимущество Тайваня в полупроводниковом секторе.