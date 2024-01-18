Оба ноутбука обладают непревзойденной производительностью и скоростью, что особенно полезно для профессионалов

Компания Eurocom представила две новые модели ноутбуков - Raptor X17 и Nightsky RX415, которые предназначены для игр, создания контента и других требовательных приложений. Оба ноутбука работают на базе новейшего процессора Intel Core i7 14900HX и поддерживают до 96 ГБ памяти DDR5. Raptor X17 оснащен 17,3-дюймовым дисплеем с частотой 240 Гц, а Nightsky RX415 - 15,6-дюймовым UHD OLED-дисплеем.

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Оба ноутбука обладают непревзойденной производительностью и скоростью, что особенно полезно для профессионалов, занимающихся редактированием видео, рендерингом, многозадачностью и виртуализацией. Raptor X17 поддерживает до четырех твердотельных накопителей M.2 NVMe и оснащен графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4090 с 16 ГБ VRAM. Nightsky RX415, с другой стороны, предназначен для профессионалов и оснащен графическим процессором NVIDIA RTX 4070 и 8 ГБ памяти DDR6.

Оба этих ноутбука предлагают идеальное сочетание мощности, портативности и точности для самых требовательных профессионалов, создателей и геймеров. Они работают на базе архитектуры NVIDIA Ada Lovelace и обеспечивают удивительную производительность благодаря процессорам Intel i9-14900HX и видеокартам NVIDIA GeForce RTX 4090.

Компания Eurocom гордится тем, что может предложить своим клиентам мощные и быстрые ноутбуки, которые отвечают всем требованиям геймеров, создателей контента и профессионалов. Raptor X17 и Nightsky RX415 уже доступны для покупки на сайте Eurocom.

Технические характеристики ноутбука Nightsky RX415 включают мощный процессор Intel Core i9-14900HX, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4070 (8 ГБ DDR6), поддержку до 5 активных дисплеев, прочный дизайн из черного титанового алюминиевого сплава, два гнезда SODIMM для памяти DDR5-5600 до 96 ГБ и до 16 ТБ на SSD-накопителе.

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Технические характеристики ноутбука Raptor X17 включают алюминиево-магниевый сплав, процессор Intel i9-14900HX с 24 ядрами/32 потоками, графический процессор NVIDIA GeForce RTX 4090 (16 ГБ DDR6), поддержку до 24 ТБ SSD-накопителей, до 96 ГБ памяти DDR5 и разнообразные порты, включая Thunderbolt 4.