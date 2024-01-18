Данное сотрудничество обосновано стратегически и приведет к значительному увеличению стоимости

Компания Synopsys объявила о приобретении компании Ansys, что приведет к созданию ведущего поставщика решений для проектирования систем на основе кремния. В соответствии с условиями соглашения, акционеры Ansys получат $197,00 наличными и 0,3450 акций Synopsys за каждую акцию Ansys. Объединение Synopsys, лидера в области систем автоматизации проектирования полупроводников, и Ansys, с ее широким портфелем решений для моделирования и анализа, позволит создать компанию, способную предложить целостный подход к инновациям в области проектирования систем на основе кремния.

Это сотрудничество позволит обоим компаниям удовлетворить растущие потребности в сфере искусственного интеллекта, распространения кремния и программно-определяемых систем. Руководители Synopsys и Ansys выразили уверенность в том, что объединение их компаний поможет им обеспечить максимальную ценность для клиентов, акционеров и сотрудников, а также расширить возможности ведущих исследовательских и разработческих команд в различных отраслях.

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Также заявляется, что это объединение позволит клиентам Ansys получить доступ к широкому спектру продуктов и технологий Synopsys, что стимулирует инновации не только в полупроводниковой отрасли, но и в других областях. Компании выразили уверенность в том, что объединение их возможностей обеспечит высокую интеграцию и повысит производительность для решения сложных задач проектирования.

Представители компаний также отмечают, что данное сотрудничество обосновано стратегически и приведет к значительному увеличению стоимости. Ansys уже имеет прочную основу и продемонстрировала успешное развитие как глобальная компания, вегда внимательно относившаяся к потребностям клиентов. Объединение с Synopsys позволит Ansys еще более увеличить ценность для своих клиентов, партнеров и акционеров.

Можно отметить, что Synopsys и Ansys являются примерами компаний, ведущих в своих сферах и основывающих свою деятельность на инновациях и превосходном качестве. Обе компании имеют длительную историю совместной работы и разделяют общие ценности. Их совместное предложение позволит клиентам получить еще больше комплексных решений и инструментов для эффективного и успешного проектирования систем.

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