MAG 341CQP QD-OLED оснащен графеновой пленкой и индивидуальным радиатором, что позволяет обеспечить безвентиляторный дизайн

MSI анонсировала новую модель игрового монитора MAG 341CQP QD-OLED, предлагая геймерам улучшенные аппаратные возможности и как никогда реалистичное качество изображения. Этот монитор оснащен технологией квантовых точек и OLED-панелью, которые обеспечивают точное управление пикселями и позволяют демонстрировать истинно черные сцены. Он поддерживает яркость HDR до 1000 нит и 10-битный цветовой диапазон из 10,7 миллиардов цветов, доступных для впечатляющей визуализации. MAG 341CQP QD-OLED также получил сертификат VESA DisplayHDR True Black 400 и обеспечивает сверхбыстрое время отклика в 0,03 мс и частоту обновления в 175 Гц.

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Чтобы решить проблемы, возникающие с OLED-дисплеями, MSI предлагает услугу MSI OLED Care, которая включает механизмы оптимизации защиты экрана. Обновленная версия MSI OLED Care 2.0 включает функции, такие как обнаружение нескольких логотипов, обнаружение панели задач и обнаружение границ, что значительно снижает вероятность выгорания OLED-дисплеев.

MAG 341CQP QD-OLED также оснащен графеновой пленкой и индивидуальным радиатором, что позволяет обеспечить безвентиляторный дизайн. Благодаря этому, монитор работает эффективно и бесшумно, а также обладает улучшенным теплоотведением, что в свою очередь продлевает срок службы панели. Технология искусственного интеллекта MSI Gaming Intelligence также включена для улучшения игрового процесса через функции, такие как Smart Crosshair, Night Vision AI и Optix Scope.

Для консольных геймеров монитор поддерживает 120 Гц, VRR и ALLM. Режим MSI Console Mode позволяет использовать функцию CEC для управления устройствами с помощью одного контроллера. Кроме того, монитор также имеет функцию Type-C для удобного подключения к мобильным устройствам.

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Ожидается, что MAG 341CQP QD-OLED будет выпущен в январе 2024 года, хотя дата релиза может отличаться в зависимости от региона. Для получения дополнительной информации рекомендуется обратиться в местный офис компании MSI.