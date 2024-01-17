Сегодня компания TerraMaster представила 2-байтовый RAID-корпус D2-320

Сегодня компания TerraMaster представила 2-байтовый RAID-корпус D2-320. На всякий случай уточним, что это не NAS-сервер, а RAID-корпус на базе USB, который можно напрямую подключить к ПК или NAS-серверу, который распознает его как USB-устройство массового хранения данных. D2-320 - это обновление поколения по сравнению с D2-310. В то время как оригинальный D2-310 оснащен интерфейсом USB 3.1 Gen 1 со скоростью передачи данных 5 Гбит/с, новый D2-320 увеличивает пропускную способность интерфейса до 10 Гбит/с, используя USB 3.2 Gen 2. Это увеличивает максимальную скорость передачи данных до 1075 МБ/с, по сравнению с 410 МБ/с у D2-310. Фактическая скорость передачи данных зависит от установленных устройств хранения. Максимальный размер тома также увеличен до 44 ТБ с прежних 22 ТБ.

Вы получаете два 3,5-дюймовых отсека для дисков с интерфейсом SATA 6 Гбит/с, которые можно использовать для HDD или SSD и работать с ними как с JBOD, когда устройство массового хранения данных монтирует каждый диск и его отдельные тома; или как с массивами, когда корпус поддерживает RAID 0 и RAID 1. Поддерживаются такие файловые системы, как NTFS, APFS (MacOS), EXT4, exFAT и FAT32. Режимы RAID переключаются на устройстве вручную с помощью плоской отвертки. Устройство питается от блока питания и оснащено кабелем USB-C (адаптер Type-A входит в комплект). Один 80-миллиметровый вентилятор обеспечивает охлаждение дисков. TerraMaster D2-320 можно приобрести уже сейчас по цене около 150 долларов.