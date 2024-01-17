Компания Lexar объявила о сотрудничестве с Silicon Motion для создания портативных твердотельных накопителей

Компания Lexar объявила о сотрудничестве с Silicon Motion для создания портативных твердотельных накопителей. В рамках этого альянса будут объединены продукты Lexar с ведущими в отрасли чипами контроллеров Silicon Motion, что позволит оптимизировать решения для хранения данных и повысить конкурентоспособность продукции.

Первые два портативных твердотельных накопителя Lexar, которые будут выпущены в первом квартале 2024 года, будут использовать контроллеры Silicon Motion, сочетающие в себе интегрированные аппаратные и программные функции, защиту данных, интерфейс USB 3.2 Gen 2 и четыре канала NAND. Эти продукты будут отвечать требованиям игровых консолей и пользователей, которым важны высокая производительность и низкое энергопотребление.

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Армор 700 будет революционным портативным SSD с высокой скоростью передачи данных и прочным корпусом, обеспечивающим защиту от пыли и воды, а SL500 будет широко совместим с различными устройствами и поддерживать запись видео Apple Log в формате 4K 60 FPS ProRes на iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.