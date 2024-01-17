Память EXPO ready v-color DDR5 OC R-DIMM полностью готова к использованию своего потенциала и предназначена для разнообразной пользовательской базы

Компания V-COLOR представила комплект DDR5 R-DIMM для материнских плат TRX50 на базе процессоров AMD Ryzen Threadripper серии 7000 объемом 192 ГБ (4x48 ГБ) с частотой от 6400 МГц до 7200 МГц для конечных пользователей, которым требуется максимальная емкость и скорость. Этот пакет предназначен для создателей контента, интенсивных 3D-моделистов, программистов ИИ, торговых машин и фирм, занимающихся высокочастотным трейдингом (HFT).

Память EXPO ready v-color DDR5 OC R-DIMM полностью готова к использованию своего потенциала и предназначена для разнообразной пользовательской базы, включающей как пользователей, не занимающихся разгоном, так и энтузиастов разгона, с особым акцентом на создателей контента, интенсивных 3D-моделистов, программистов ИИ, торговые машины и компании HFT (высокочастотный трейдинг). В этом наборе используются самые передовые чипы SK Hynix DDR5 с автоматической сортировкой (Automated Binning) для повышения надежности и выносливости, он постоянно тестируется на полную совместимость со всеми материнскими платами TRX50.

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Бенчмарк-тесты:

DDR5 OC RDIMM 192 ГБ (4x 48 ГБ) 7200 МГц CL34 с материнской платой ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI

DDR5 OC RDIMM 192 ГБ (4x 48 ГБ) 7000 МГц CL34 с материнской платой Gigabyte TRX50 AERO D

DDR5 OC RDIMM 192 ГБ (4x 48 ГБ) 6800 МГц CL34 с материнской платой ASRock TRX50 WS

Доступность

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DDR5 OC RDIMM для TRX50 объемом 192 ГБ (4x 48 ГБ) планируется выпустить в середине января и будет доступна на частотах 6400 МГц, 6800 МГц, 7000 МГц и 7200 МГц.