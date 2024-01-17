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ddr22
В обновлении Forza Motorsport появилась трасса Daytona International Speedway
Этот культовый автодром, известный своей уникальной инженерией, будет доступен для гонок на двух разных планировках - Tri-oval Circuit и Sports Car Circuit

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В обновлении 4 для игры Forza Motorsport будет представлена знаменитая трасса Daytona International Speedway. Этот культовый автодром, известный своей уникальной инженерией, будет доступен для гонок на двух разных планировках - Tri-oval Circuit и Sports Car Circuit. Игрокам предоставится возможность участвовать в событиях карьерного режима и многопользовательской игры на обеих трассах, а также установить свое самое быстрое время прохождения круга в режиме Time Attack.

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Кроме того, обновление 4 принесет новый тур Italian Challengers Featured Tour, в котором игрокам предстоит построить четыре основных элемента автомобильного наследия Италии. В выставочном зале также будут появляться автомобили Spotlight, которые можно будет приобрести со скидкой 30% за внутриигровые кредиты. Эти автомобили можно будет использовать не только в туре Italian Challengers Tour, но и в других соревнованиях в многопользовательской игре и режиме Rivals.

Обновление 4 для Forza Motorsport будет доступно для загрузки на Xbox Series X|S, Windows PC и Steam со вторника, 16 января. Новые события в режиме карьеры, многопользовательской игре и соревнованиях начнутся в четверг, 18 января. В то же время разработчики продолжают работать над исправлениями игры и решением основных проблем сообщества. Ожидается, что дополнительные улучшения будут внедрены в обновлениях 5 и последующих.

Daytona International Speedway была построена в 1959 году и с тех пор является местом проведения множества гоночных событий, включая знаменитую гонку Daytona 500. В 2016 году трасса претерпела реконструкцию и теперь вмещает в себя 101 500 зрителей, что делает ее одним из самых больших стадионов в США. В обновлении 4 некоторые существующие серии Builders Cup также будут обновлены и интегрированы с трассой Daytona, а также трассами Хоккенхайм и Яс-Марина.

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Разработчики приглашают игроков испытать все новые возможности, которые обновление 4 принесет в Forza Motorsport. Игрокам предоставляется возможность выразить свое мнение о будущих автомобилях, трассах и функциях на официальном Forza Suggestions Hub.

#forza
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