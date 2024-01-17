Утечка полных спецификаций предстоящей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ показывает значительное уменьшение объема памяти по сравнению с 8 ГБ моделью

Утечка полных спецификаций предстоящей видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 6 ГБ показывает значительное уменьшение объема памяти по сравнению с 8 ГБ моделью. Если это так, то производительность может отставать от существующей модели RTX 3050 8 ГБ на 25%, что сделает ее слабым конкурентом даже для бюджетной RX 6500 XT от AMD. Предыдущие слухи предполагали только разницу в объеме и пропускной способности частично отключенной шины памяти между вариантами 3050, что привело бы к уменьшению объема памяти до 6 ГБ и 96-битной шины с 8 ГБ и 128-битной шины. Но утечка спецификаций показывает, что количество ядер CUDA, тактовая частота и TDP будут снижены для предстоящей версии с 6 ГБ памяти. С 18 SMs и 2304 ядрами вместо 20 SMs и 2560 ядер при более низких базовых и повышающих частотах, последствия выглядят более серьезными, чем ожидалось. TDP 70 Вт позволяет использовать пассивное охлаждение, но снижает производительность по сравнению со 130 Вт у 3050 8 ГБ.

Некоторые математические расчеты показывают, что 3050 6 ГБ может обеспечить лишь 75 % частоты кадров своего старшего брата, что ставит ее в один ряд с 6500 XT начального уровня. Хотя увеличение объема VRAM на 50 % помогает, значительное снижение частоты ядра и тактовых частот сводит на нет это преимущество памяти. По слухам, RTX 3050 6 ГБ планируется выпустить в феврале, что позволит собрать более дешевую Ampere еще большему числу бюджетных производителей. Но поскольку спецификации, похоже, не ограничиваются только мощностью, ее реальная игровая ценность еще не определена. Скорее всего, NVIDIA планирует использовать RTX 3060 6 ГБ в первую очередь для менее требовательных спортивных игр. Учитывая масштаб сокращений и рекомендуемые спецификации современных AAA-игр, производительность в AAA-играх кажется маловероятной.