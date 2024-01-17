Компания ASUS IoT представила новые ультракомпактные компьютеры и встраиваемые платы на базе процессоров Intel Core Ultra

Компания ASUS IoT представила новые ультракомпактные компьютеры и встраиваемые платы на базе процессоров Intel Core Ultra. В эту линейку входят одноплатные компьютеры C7146ES-IM-AA, C5143ES-IM-AA, граничные компьютеры EBS-S500W и ультракомпактные встраиваемые компьютеры PE2200U без вентилятора. Эти решения предлагают усовершенствованные CPU, GPU и NPU с поддержкой искусственного интеллекта, а также энергоэффективность. Они предназначены для различных приложений, включая интеллектуальную розничную торговлю, медицинскую визуализацию и управление коммунальными службами.

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Процессоры Intel Core Ultra повышают производительность вычислений в области искусственного интеллекта, обеспечивая до 14 ядер и 20 потоков. Они работают на 15-ваттной мощности и обеспечивают исключительную производительность на ватт. Процессоры поддерживают память DDR5-5600, что обеспечивает бесшовную интеграцию IT/OT с низкой задержкой. Благодаря мощным возможностям искусственного интеллекта, эти процессоры помогают оптимизировать операции и поддерживают рост предприятий.

Продукты ASUS IoT на базе процессоров Intel Core Ultra позволяют реализовать широкий спектр приложений AIoT. Одноплатные компьютеры C7146ES-IM-AA и C5143ES-IM-AA поддерживают до 64 ГБ памяти и имеют четыре дисплея с несколькими интерфейсами. Они подходят для видеорешений, интеллектуальной розничной торговли и автономных роботов. Пограничный компьютер EBS-S500W обладает множеством возможностей подключения и расширения, включая порты USB и слоты M.2 для поддержки LTE/5G и WiFi/BT. Ультракомпактный встраиваемый компьютер PE2200U без вентилятора обладает энергоэффективностью, прочной конструкцией и различными возможностями подключения.

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ASUS IoT сотрудничает с Intel, что позволяет их решениям быстрее достигать результатов в области искусственного интеллекта. Процессоры Intel Core Ultra также оснащены встроенными графическими процессорами Intel Arc, что уменьшает необходимость в дискретных GPU. Благодаря этому поколению процессоров можно обрабатывать больше видеопотоков HDR и ускорять сжатие видео. В целом, новые решения ASUS IoT на базе процессоров Intel Core Ultra предлагают передовые возможности искусственного интеллекта и укрепляют позиции ASUS IoT как ведущего поставщика решений в области AIoT.