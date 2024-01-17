Этот ультраширокий монитор обладает рядом инновационных функций, которые призваны обеспечить настоящее погружение в игровой мир

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) анонсировала новый игровой монитор ROG Swift OLED PG34WCDM. Этот ультраширокий монитор обладает рядом инновационных функций, которые призваны обеспечить настоящее погружение в игровой мир.

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Монитор ROG Swift OLED PG34WCDM имеет изогнутую панель размером 34 дюйма с разрешением 3440 x 1440 и радиусом кривизны 800R. Благодаря этому он обеспечивает эффект полного погружения в игровую среду. Кроме того, монитор имеет частоту обновления 240 Гц и время отклика от серого до серого (GTG) 0,03 мс, что позволяет отображать динамичные сцены с высокой четкостью и без размытия.

Одной из ключевых особенностей монитора является его OLED-технология третьего поколения. Она обеспечивает более яркое изображение на 30% по сравнению с предыдущими моделями, а также уменьшает цветовое окаймление на тексте и линиях благодаря алгоритму Clear Pixel Edge. Кроме того, монитор поддерживает технологию Extreme Low Motion Blur (ELMB), которая обеспечивает четкость движения в быстродвижущихся играх.

Монитор ROG Swift OLED PG34WCDM также обладает удобными функциями. Например, функция равномерной яркости ROG обеспечивает стабильный уровень яркости даже при изменении размера ярких белых окон, что делает длительные игровые сессии комфортнее для глаз. Кроме того, монитор оснащен программным обеспечением ROG Smart KVM, которое позволяет управлять двумя устройствами с помощью одного комплекта клавиатуры и мыши. Также монитор имеет широкие возможности подключения, включая DisplayPort 1.4, HDMI 2.1 и USB-C с поддержкой мощности 90 Вт.

Особое внимание в мониторе уделено визуальным эффектам. Он обеспечивает профессиональную цветопередачу с цветовым охватом DCI-P3 99%, соответствие стандарту DisplayHDR True Black 400 и истинную 10-битную цветопередачу. Монитор совместим с технологией G-SYNC и также поддерживает FreeSync Premium Pro, что позволяет получить плавное изображение без разрывов и с низкой задержкой.

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В целом, монитор ROG Swift OLED PG34WCDM представляет собой передовое игровое устройство, которое гарантирует настоящий геймерский опыт с высокой четкостью, реалистичностью и комфортом. Этот монитор от ASUS ROG является отличным выбором для игроков, которые ценят качество и производительность.