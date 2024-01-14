На выставке CES 2024 компания ASUS представила сетчатые маршрутизаторы ZenWiFi BQ16 и ZenWiFi BQ16 Pro

На выставке CES 2024 ASUS представила новые сетчатые маршрутизаторы ZenWiFi BQ16 и BQ16 Pro, которые оснащены четырехдиапазонным WiFi 7 с скоростью до 30 Гбит/с и покрывают площадь до 8000 кв. футов. Они имеют два порта 10 Гбит/с для проведения проводных игр, работы и трансляции развлекательных программ в формате 4K HDR. За качество своих сетчатых маршрутизаторов ASUS получила высокие оценки и награду PC Magazine 2023 Readers' Choice Award. Компания также представила игровые маршрутизаторы ROG Rapture GT-BE98 и GT-BE98 Pro WiFi 7 с передовыми технологиями и мощной сеткой AiMesh. ZenWiFi BQ16 Pro позволяет выделять один диапазон для улучшенного искусственного интеллекта и минимальной перегрузки. Он также обеспечивает безопасность благодаря подписке на AiProtection Pro, сканированию безопасности и функциям VPN.

Новые маршрутизаторы ZenWiFi также поставляются с Smart Home Master - набором многофункциональных подсетей для IoT-устройств, VPN и родительского контроля через SSID. Сеть IoT обеспечивает бесшовную совместимость с WiFi 7 и безопасность подключенных домашних IoT-устройств. С помощью сети Kid's Network пользователи могут создавать специальные SSID для детских комнат и управлять временем работы с экраном без необходимости настройки на каждом устройстве. Сеть VPN обеспечивает удобное подключение к любимой службе VPN через подсеть.