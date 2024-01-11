Компания GIGABYTE Technology представила новую серию игровых ноутбуков с искусственным интеллектом

Компания GIGABYTE Technology представила новую серию игровых ноутбуков с искусственным интеллектом на выставке Consumer Electronics Show (CES) 2024 в США. Эта серия включает в себя три модели - G6X, G6 и G5, все они оснащены процессорами до 13-го поколения Intel Core HX и графическими процессорами NVIDIA RTX 40 Laptop. Новые ноутбуки предоставляют мощные вычислительные возможности для работы с генеративным контентом на базе искусственного интеллекта.

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Модель G6X оснащена процессором Intel Core i7-13650HX и графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop. Она предлагает быстрые вычисления для создания генеративного контента с помощью искусственного интеллекта. Ноутбуки также интегрированы с ИИ-помощником от Microsoft, который помогает пользователям создавать и выполнять задачи. У всех ноутбуков серии реализована технология Dolby Atmos для превосходного звука.

Ноутбук G6X предлагает мощную производительность с 14-ядерным процессором Intel Core i7-13650HX и графическим процессором NVIDIA RTX 4060. Он также оснащен системой охлаждения WINDFORCE, которая обеспечивает стабильную работу во время игровых сессий. Этот ноутбук также имеет панорамный дизайн и продвинутую клавишу активации ИИ-помощника Windows Copilot.

Ноутбук G6 предлагает высокую конфигурацию с процессором Intel Core i7-13620H и графическим процессором NVIDIA RTX 4060. Он имеет экран с соотношением сторон 16:10 и множество функций для игр и создания контента. Система охлаждения GIGABYTE WINDFORCE обеспечивает оптимальную производительность.

Ноутбук G5 также предлагает готовность к игре с искусственным интеллектом. Он имеет мощный процессор и графический процессор, а также большую производительность и долговечность. Этот ноутбук рассчитан на решение различных задач в эпоху искусственного интеллекта.

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В целом, новая серия игровых ноутбуков GIGABYTE с искусственным интеллектом предлагает мощные вычислительные возможности для создания генеративного контента, а также различные функции для игр и редактирования. Они также оснащены интеллектуальными помощниками и продвинутыми системами охлаждения, обеспечивающими комфортную работу и высокую производительность. Эти ноутбуки помогут пользователям полностью использовать потенциал искусственного интеллекта в играх и других креативных задачах.