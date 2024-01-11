Компания ASUSTOR выпустила два новых NAS-устройства - Drivestor 2 Pro Gen2 и Drivestor 4 Pro Gen2

Компания ASUSTOR выпустила два новых NAS-устройства - Drivestor 2 Pro Gen2 и Drivestor 4 Pro Gen2. Они оснащены обновленной SoC, которая обеспечивает 21% больше производительности, увеличивая скорость чтения и записи данных, а также производительность функций и приложений. В этих устройствах присутствуют также 2,5-гигабитное Ethernet подключение, отсеки для жестких дисков с возможностью горячей замены и аппаратное транскодирование мультимедиа.

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Особенностью новой серии Drivestor Pro Gen2 является поддержка Btrfs, что позволяет делать снимки и восстанавливать данные в случае непреднамеренных изменений. Drivestor Pro Gen2 работает на последней версии ADM, включающей в себя новые меры безопасности, такие как Dr. ASUSTOR, а также рекомендации по безопасности для снижения риска атак. Цена на Drivestor 2 Pro и Drivestor 4 Pro составляет соответственно $269 и $339. Устройства поддерживают различные функции и опции, включая аппаратное ускоренное шифрование, поддержку RAID и бесшовную миграцию системы, а также Wake On WAN и Wake on LAN.





Спецификации:

ПРОЦЕССОР: Четырехъядерный Realtek RTD1619B 1,7 ГГц

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ: 2 ГБ DDR4

Накопитель:

2x (2,5" / 3,5" SATA HDD или SSD)

4x (2,5" / 3,5" SATA HDD или SSD)

Сеть: 1x 2,5 гигабита (скорость 2,5G/1G/100M)

Максимальная скорость с SMB Multichannel в RAID 5 - 287 МБ/с / 293 МБ/с

Расширение: 1x USB 3.2 Gen 1, 2x USB 3.2 Gen 1

Максимальный размер тома 44 ТБ/ 88 ТБ (DRIVESTOR 2 Pro Gen2 / DRIVESTOR 4 Pro Gen2)

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