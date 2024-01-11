Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) представила на выставке Consumer Electronics Show 2024 в Лас-Вегасе серию ROG Strix LC III и ROG Ryujin III WB

Компания ASUS Republic of Gamers (ROG) представила на выставке Consumer Electronics Show 2024 в Лас-Вегасе серию ROG Strix LC III и ROG Ryujin III WB, предназначенную для жидкостного охлаждения процессоров. ROG Strix LC III предлагает простоту установки, отличную производительность охлаждения и множество моделей, подходящих для различных сценариев. Он оснащен холодной пластиной и насосом 7-го поколения V2 с новой технологией Turbulence-Channel, которая обеспечивает более высокую тепловую производительность. Кулеры также имеют вращающиеся водоблоки, магнитное крепление и дополнительный ЖК-экран для отображения статистики системы. ROG Ryujin III WB является первым водоблоком с открытым контуром в серии ROG и отличается полноцветным ЖК-дисплеем, анимированными GIF-файлами и встроенным вентилятором для усиления циркуляции воздуха. Оба решения предназначены для геймеров, которые стремятся к максимальной персонализации и высокой производительности охлаждения.

ROG Ryujin III WB - это первый водоблок с открытым контуром в знаменитом семействе жидкостных кулеров Republic of Gamers. Как и подобает настоящему Ryujin, он отличается полноцветным 3,5-дюймовым ЖК-дисплеем, на который можно выводить анимированные GIF-файлы, а также системную информацию и пользовательские рисунки. В отличие от других водоблоков с открытым контуром, он также оснащен встроенным вентилятором Axial-tech для усиления циркуляции воздуха вокруг модулей регулятора напряжения материнской платы, что повышает производительность и стабильность системы.