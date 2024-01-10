В среднем сегменте серии процессоров Intel Core 14-го поколения для настольных ПК наконец-то наметилось оживление

В среднем сегменте серии процессоров Intel Core 14-го поколения для настольных ПК наконец-то наметилось оживление. Чип Core i5-14600 (не-K) был представлен 8 января и привлек наше внимание среди 65-ваттных моделей процессоров 14-го поколения. Это не просто увеличение скорости по сравнению с предыдущим поколением Core i5-13600, но и обновление кэша. Процессор i5-14600 6P+8E основан на самой большой матрице "Raptor Lake Refresh", как и i5-14600K/KF.

Это означает, что каждое из шести ядер P теперь имеет 2 МБ кэша L2, по сравнению с 1,25 МБ у i5-13600. Более того, каждый из двух кластеров E-ядер, в которых размещаются восемь E-ядер, получает 4 МБ кэша L2, по сравнению с 2 МБ на кластер у i5-13600. Шесть ядер P и два кластера E разделяют 24 МБ кэша L3 - здесь никаких изменений нет, но есть увеличение тактовой частоты. Ядра P поднимаются до 5,20 ГГц, а ядра E - до 3,90 ГГц. Для сравнения, максимальная частота P-ядер i5-13600 составляет 5,00 ГГц, а E-ядер - 3,70 ГГц. Интересно, что максимальное значение турбомощности у i5-14600 и i5-13600 не изменилось и составляет 154 Вт. Intel устанавливает цену на Core i5-14600 в размере 255 долларов. Не существует модели Core i5-14600F, в которой отсутствует интегрированная графика, что позволит вам сэкономить еще 20 долларов. Другие процессоры Core i5 14-го поколения, а именно i5-14500, i5-14400 и i5-14400F, по-прежнему основаны на более старом кремнии C0, с 1,25 МБ кэша L2 на P-ядро и 2 МБ кэша L2 на кластер E-ядер.