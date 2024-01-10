Компания Palit Microsystems Ltd представила новую серию видеокарт GeForce RTX 40 SUPER

Компания Palit Microsystems Ltd представила новую серию видеокарт GeForce RTX 40 SUPER, которая включает в себя модели GeForce RTX 4070 SUPER, GeForce RTX 4070 Ti SUPER и GeForce RTX 4080 SUPER. Каждая модель обещает высокую производительность, инновации и превосходство в играх.

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Новые графические процессоры GeForce RTX SUPER обеспечивают поддержку искусственного интеллекта на ПК. Специализированные тензорные ядра ИИ позволяют использовать возможности искусственного интеллекта в играх, творчестве и повседневной производительности. Технология NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS) в сочетании со слежением за лучами позволяет создавать потрясающие миры с улучшенным визуальным качеством.

В серии GeForce RTX 4070 SUPER представлены модели Palit GeForce RTX 4070 SUPER Dual и Palit GeForce RTX 4070 SUPER JetStream. Модель Dual оснащена двумя вентиляторами для эффективного охлаждения и поддерживает функцию Palit Maker, позволяющую пользователю персонализировать ее внешний вид. Модель JetStream, в свою очередь, предлагает высокую производительность и бесшумную работу в сценариях с низкой нагрузкой.

В серии GeForce RTX 4070 Ti SUPER представлены модели Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro, Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER GamingPro White и Palit GeForce RTX 4070 Ti SUPER JetStream. Модель GamingPro сочетает в себе стильный дизайн и мощность. Модель GamingPro White представляет собой сочетание элегантности и мощи. Модель JetStream обеспечивает бескомпромиссную мощность для геймеров и творческих личностей.

В серии GeForce RTX 4080 SUPER представлены модели Palit GeForce RTX 4080 SUPER JetStream и Palit GeForce RTX 4080 SUPER GamingPro. Модель JetStream обеспечивает надежное охлаждение и бесшумную работу, а модель GamingPro сочетает в себе промышленную изысканность и высокую производительность.

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Выход видеокарт GeForce RTX 4070 SUPER запланирован на 17 января 2024 года, GeForce RTX 4070 Ti SUPER на 24 января 2024 года, а GeForce RTX 4080 SUPER на 31 января 2024 года.