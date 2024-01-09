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Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила обновленную спецификацию DisplayPort 2.1a, которая позволяет использовать более длинные кабели.
Новая спецификация, DP54 UHBR, поддерживает передачу данных со скоростью до 54 Гбит/с по двухметровому пассивному кабелю, что удваивает предыдущую длину кабеля для подключения графических процессоров и мониторов. Также были представлены новые стандарты для автомобильных дисплеев, включая протокол Automotive Extension Services для безопасности дисплеев и спецификацию VESA Embedded DisplayPort (eDP) 1.5a. Протокол Automotive Extension Services обеспечивает безопасность и аутентификацию данных, а также поддержку до 16 областей интереса на автомобильных дисплеях.
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Новые спецификации DisplayPort будут обсуждаться на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.