VESA представила обновленные спецификации DisplayPort 2.1a, позволяющие использовать более длинные кабели

Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила обновленную спецификацию DisplayPort 2.1a, которая позволяет использовать более длинные кабели.

Новая спецификация, DP54 UHBR, поддерживает передачу данных со скоростью до 54 Гбит/с по двухметровому пассивному кабелю, что удваивает предыдущую длину кабеля для подключения графических процессоров и мониторов. Также были представлены новые стандарты для автомобильных дисплеев, включая протокол Automotive Extension Services для безопасности дисплеев и спецификацию VESA Embedded DisplayPort (eDP) 1.5a. Протокол Automotive Extension Services обеспечивает безопасность и аутентификацию данных, а также поддержку до 16 областей интереса на автомобильных дисплеях.

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Новые спецификации DisplayPort будут обсуждаться на выставке потребительской электроники CES в Лас-Вегасе.