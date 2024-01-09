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ddr22
Zotac представила видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER
ZOTAC GAMING GeForce RTX 4080 SUPER выпускается в трех различных аэродинамических дизайнах: премиальный AMP Extreme AIRO, Trinity OC White Edition и Trinity Black Edition

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Компания Zotac представила новые видеокарты серии GeForce RTX 40 SUPER: RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Эти графические процессоры оснащены специализированными тензорными ядрами ИИ, которые обеспечивают возможности искусственного интеллекта в играх и повседневной производительности. Они поддерживают DLSS и трассировку лучей, что позволяет достичь высококачественной графики и суперразрешения. Серия Zotac GAMING GeForce RTX 40 SUPER включает различные модели с разными дизайнами и форм-факторами, включая AMP Extreme AIRO, Trinity и Twin Edge. Карты GeForce RTX 4080 SUPER будут поставляться в трех аэродинамических дизайнах: AMP Extreme AIRO, Trinity OC White Edition и Trinity Black Edition. Карты GeForce RTX 4070 Ti SUPER также представлены в трех вариантах: Trinity Black, Trinity OC White Edition и AMP Holo. Наконец, модели GeForce RTX 4070 SUPER предлагают компактные карты в линейке: Twin Edge, Twin Edge OC и Trinity Black Edition. Зотак придерживается передовых технологий охлаждения и оснащает свои карты радиаторами, тепловыми трубками и системой освещения Spectra RGB. Программа FireStorm позволяет пользователям настраивать карты для достижения максимальной производительности.

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