MSI представила новую линейку видеокарт на базе графических процессоров NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER.

Компания MSI представила новую пользовательскую серию видеокарт NVIDIA GeForce RTX 40 SUPER, включающую модели RTX 4080 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4070 SUPER. Эти видеокарты оснащены передовыми графическими технологиями, эффективной системой охлаждения и высокопроизводительным дизайном платы, предоставляя игрокам и творческим людям необходимую производительность и возможности. Видеокарты GeForce RTX SUPER позволяют работать с искусственным интеллектом на ПК благодаря специализированным тензорным ядрам AI Tensor Core, обеспечивая высокую производительность в играх, творческой деятельности и повседневной работе. Кроме того, они предлагают улучшенные визуальные возможности и качество изображения, благодаря функциям искусственного интеллекта, таким как Deep Learning Super Sampling (DLSS) и трассировка лучей. MSI также представила несколько моделей собственной разработки, таких как SUPRIM, EXPERT, GAMING TRIO, GAMING SLIM и VENTUS, каждая из которых обладает уникальными характеристиками и функциями охлаждения. Кроме того, MSI разработала программное обеспечение, включающее MSI Afterburner и MSI Center, чтобы пользователи могли настраивать и контролировать свои видеокарты.