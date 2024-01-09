Компания Apple представила Apple Vision Pro, который будет доступен с пятницы, 2 февраля, во всех американских магазинах Apple Store

Apple объявила о выпуске Apple Vision Pro в США, который будет доступен с 2 февраля. Vision Pro - это революционный пространственный компьютер, который объединяет цифровой контент с физическим миром и предлагает уникальные возможности с помощью операционной системы visionOS. Он полностью управляется глазами, руками и голосом пользователя, что делает навигацию и взаимодействие с приложениями более интуитивными. Пользователи также могут погружаться в различные окружения, создаваемые Vision Pro, и наслаждаться новыми впечатлениями, такими как просмотр фильмов и телепередач, игры и воспоминания. Vision Pro поддерживает более 1 миллиона приложений для iOS и iPadOS, а также имеет собственный магазин приложений со специальными приложениями, разработанными для использования пространственных возможностей устройства. Это устройство обещает изменить способ работы, общения и развлечений пользователей.