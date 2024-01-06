Вот первое изображение MSI Claw, грядущей портативной игровой консоли, которая собирается конкурировать с Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally

Вот первое изображение MSI Claw, грядущей портативной игровой консоли, которая собирается конкурировать с Valve Steam Deck и ASUS ROG Ally. Claw имеет привычную для портативных консолей компоновку: два стика для большого пальца с орбитами, оснащенными RGB-подсветкой, D-pad, четыре кнопки и несколько триггеров. С такого ракурса трудно сказать, но сенсорный экран в центре может иметь соотношение сторон 16:10. О том, что это именно игровая консоль, а не облачное игровое устройство, как Logitech G Cloud, мы узнали из рекламного плаката с предложением ваучера Steam за 350 юаней. Функционально это устройство идентично ASUS ROG Ally, это портативная консоль на базе Windows, поддерживаемая такими магазинами, как Steam и EGS. О нем известно очень мало, но, учитывая тизеры, которые мы видим, MSI должна рассказать нам подробности на международной выставке CES 2024.