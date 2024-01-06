Платформа AMD Socket AM4 все еще жива и бодра, и уже 7-й год AMD выпускает новые модели процессоров

AMD начала продажу своих новых процессоров в Европе. Были представлены модели Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5600GT, а также Ryzen 5 5500GT. Ryzen 7 5700X3D является низкочастотной версией 5800X3D и предназначена для платформы AM4. Он основан на микроархитектуре "Zen 3" и благодаря технологии 3D Vertical Cache обеспечивает высокую игровую производительность. Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT являются более быстрыми версиями текущих моделей и также основаны на "Zen 3". Обе модели имеют шесть ядер и поддерживают микроархитектуру "Cezanne". Ryzen 5 5600GT имеет максимальную частоту 4,60 ГГц, а Ryzen 5 5500GT - 4,40 ГГц. Цены на процессоры составляют 138 евро для 5500GT и 186 евро для 5600GT.