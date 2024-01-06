Доступный в трех конфигурациях, CUT593, CUT593 ARGB и CUT593 Premium edition, корпус CUT593 идеально подходит для высокопроизводительных сборок

Компания FSP Group представила новую линейку корпусов CUT593. Эти корпуса предназначены для геймеров и создателей контента. Корпуса доступны в трех конфигурациях и двух вариантах расцветки - черном и белом. Они разработаны для установки различных форм-факторов материнских плат и оснащены функциями, направленными на повышение организованности и функциональности сборки, включая кабельный менеджмент и возможность замены крышки передней панели. CUT593 Premium edition предлагает предустановленные кабели в оплетке для блока питания для удобства пользователей. Корпуса имеют оптимизированные размеры, достаточное пространство для высоких кулеров CPU и полноразмерных видеокарт. Они также обеспечивают эффективное охлаждение с возможностью установки нескольких вентиляторов и радиаторов для жидкостного охлаждения. В корпусе предусмотрено достаточно места для HDD/SSD и имеется несколько слотов расширения для удобства использования.