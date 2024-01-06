LG Display представит первый в отрасли игровой OLED-дисплей с частотой 480 Гц QHD на выставке CES 2024

Компания LG Display представит новый 27-дюймовый игровой OLED-дисплей с частотой обновления 480 Гц и разрешением QHD на выставке CES 2024. Этот дисплей использует уникальную OLED-технологию компании, которая позволяет каждому пикселю светиться самостоятельно и обеспечивает самое быстрое время отклика и захватывающее разрешение. Высокая частота обновления делает игровой процесс более плавным и четким. Игровые OLED-панели LG Display также имеют передовую технологию META, которая обеспечивает улучшенное качество изображения и низкий уровень синего света. Компания собирается выпустить этот игровой OLED-дисплей в первой половине этого года и также представит на выставке полную линейку игровых OLED-дисплеев различных размеров. LG Display стремится укрепить свое лидерство на рынке игровых дисплеев высокого класса, используя преимущества OLED-технологии.