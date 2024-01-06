Intel назначила Джастина Хотарда руководителем группы центров обработки данных и искусственного интеллекта

Джастин Хотард назначен руководителем группы центров обработки данных и искусственного интеллекта в Intel. Он будет отвечать за разработку продуктов Intel для центров обработки данных, включая процессоры Intel Xeon и графические процессоры, а также за внедрение искусственного интеллекта. Хотард обладает более чем 20-летним опытом работы в области вычислительных центров и центров обработки данных, а также является экспертом в создании масштабируемых систем искусственного интеллекта. Он заменит Сандру Риверу на этой должности, которая стала исполнительным директором группы программируемых решений в Intel. Хотард ранее занимал руководящие должности в компаниях Hewlett Packard Enterprise, Symbol Technologies и Motorola Inc. Он имеет степень бакалавра по электротехнике и степень магистра делового администрирования.