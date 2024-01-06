AMD изменит автомобильную индустрию, представив на CES 2024 передовые движки искусственного интеллекта и повышенный уровень автомобильных впечатлений

Компания AMD представит на выставке CES 2024 два новых устройства - адаптивную SoC Versal AI Edge XA и процессор Ryzen Embedded серии V2000A, которые будут использоваться в автомобильной индустрии. Адаптивные SoC Versal AI Edge XA обладают усовершенствованным двигателем искусственного интеллекта и предназначены для многочисленных систем и приложений следующего поколения, таких как камеры переднего обзора, мониторинг в салоне, LiDAR, системы автоматической парковки и автономного вождения. Процессоры Ryzen Embedded V2000A предназначены для создания цифрового кокпита автомобилей, включая информационно-развлекательную консоль и дисплеи для пассажиров. Оба устройства обеспечивают мощные возможности вычислений и искусственного интеллекта, а также поддержку автомобильного программного обеспечения. AMD ожидает, что эти новые устройства смогут улучшить автомобильный опыт потребителей и поддержать рост в автомобильной промышленности.