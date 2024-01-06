Компания MaxLinear, Inc. (Nasdaq: MXL) представила сегодня Puma 8, свой кабельный модем ESD/FDD DOCSIS 4.0 и шлюзовую платформу

MaxLinear представила свою новую платформу Puma 8 DOCSIS 4.0, которая обеспечивает пропускную способность свыше 10 Гбит/с. Это решение позволяет операторам мультисервисных услуг (MSO) модернизировать свои сети на основе DOCSIS с минимальными затратами. Puma 8 может быть объединена с однокристальным усилителем DOCSIS 4.0 Ultra High Split Upstream Programmable Gain Amplifier (PGA) компании MaxLinear для достижения скорости до 7 Гбит/с. Однокристальное решение Puma 8 DOCSIS 4.0 разработано для работы с приложениями нового поколения, такими как игры, цифровое здравоохранение и потоковая передача в формате 8k. Puma 8 предлагает экономичное решение для модернизации до Ultra DOCSIS 3.1 и DOCSIS 4.0, обеспечивая сверхскоростную широкополосную связь при разумных капитальных затратах. Операторы могут постепенно обновлять свои существующие сети с использованием Puma 8, чтобы значительно повысить скорость передачи данных без существенных затрат на модернизацию инфраструктуры. Сверхвысокое разделение восходящего потока PGA также способствует оптимизации производительности сети и улучшает общий пользовательский опыт.