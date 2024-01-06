Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
ddr22
Montage Technology представила RCD 4-го поколения для DDR5
Montage Technology представила RCD 4-го поколения для DDR5, обеспечивающие скорость передачи данных до 7200 МТ/с

реклама

Montage Technology представила новую микросхему RCD 4-го поколения для DDR5, которая поддерживает скорость передачи данных до 7200 МТ/с, что на 50% больше, чем у предыдущего поколения. Компания Montage Technology является лидером в области технологий интерфейсов памяти и разрабатывает стандарты JEDEC для микросхем DDR5 RCD, вкладывая значительные инвестиции в исследования и разработки. С момента выпуска первого поколения DDR5 и чипов для поддержки модулей памяти в 2021 году, компания выпустила второе и третье поколения чипов DDR5 RCD в 2022 и 2023 годах соответственно. В настоящее время Montage предлагает инженерные образцы DDR5 RCD04 ведущим производителям памяти для разработки следующего поколения модулей памяти DDR5. Компания также предлагает другие необходимые микросхемы, такие как буферы данных DDR5, SPD EEPROM с концентраторами, датчики температуры и микросхемы управления питанием, для поддержки модулей DDR5. Микросхема RCD является ключевым элементом модуля памяти, обеспечивая высокую производительность и улучшенную пропускную способность памяти для работы с требовательными рабочими нагрузками.

#montage
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Montage перепаковывает процессоры Intel Emerald Rapids Xeon 5-го поколения в свои Jintide
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Аналитики Army Recognition: сбить российский «Кинжал» пока невозможно даже теоретически
81
Mysl Polska: 2 взвода ЗРК NASAMS оказались уничтожены "Кинжалами"
4
Электросноуборд Cyrusher Ripple едет даже по равнине
+
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
10
Сэм Бэнкман-Фрид, До Квон и Алекс Машинский могут отправиться за решетку в 2024 году
+
В Сети показали планирующую бомбу ОФАБ-250 с УМПК в белгородском поле, которая не разорвалась
1
Huawei представляет собственную операционную систему HarmonyOS
2
Samsung хочет избавиться от людей на своих заводах по производству чипов к 2030 году
+
Украина получила от Германии зенитно-артиллерийскую систему Skynex: что о ней известно
5
В столице Приамурья строят фонтанный комплекс аналогов которому нет на всей территории Евразии
3
Компания AnTuTu назвала смартфоны, которыми больше всего довольны пользователи
2
Dogecoin (DOGE) упал на 15%
+
Загадочный заказчик попросил украсить и без того дорогой гиперкар карбоном и 24-каратным золотом
1
Представлен изогнутый монитор Dell UltraSharp 40 с Thunderbolt 4 и зарядкой устройств 140 Вт
+
Бренд Plextor прекратил свое существование — аналогичная участь ранее постигла OCZ
2
Стали известны самые производительные Android-смартфоны по версии AnTuTu
2
Графика в Ryzen 7 8700G по скорости равна GeForce GTX 1650 — дискретные видеокарты больше не нужны
2
Изобретена «круглосуточная» электростанция, которая работает без топлива
2
ВКС РФ впервые в истории массово применили гиперзвуковые ракеты «Кинжал»
1
Самый быстрый игровой ноутбук с 64-ядерным процессором и флагманом NVIDIA за $8000 мог быть отменён
+

Популярные статьи

О советском ударном самолёте МиГ-27
4
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
82
RTX 4060 ti на 775 сокете - что хотим то и творим
85
ТОП-9 игровых видеокарт до 35 тысяч рублей – рейтинг 2024 года
60
Три отличных фильма о роботах с искусственным интеллектом
10
GeForce RTX 4070 vs GeForce RTX 2070 – стоит ли покупать старую видеокарту на Авито за 22 000р
15
MWM: Тактические ракеты KN-23B пришли на смену "Искандерам" и стали главными ТБР России
7
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
Почему САУ Коалиция осталась с одним стволом и какие преимущества даёт применение сразу двух стволов
8
Обзор игры Hitman 2: Silent Assassin - тихий убийца снова в деле
+

Сейчас обсуждают

Михаил Авраменко
07:00
Как ни странно, но на этот раз данный "товарищ" полностью прав.
Россия бесплатно поставляет 25 000 тонн зерна в Эритрею
Palkovvodec
06:59
вифсёврёти, никакова нацизма там нет xD
Глухонемой таксист в Житомире получил жалобу за то, что не смог заговорить на украинском
TimopheySnz
06:59
статья века прям... видно долго думал писал
О причинах неудачи мягкой посадки российского аппарата «Луна-25»
Palkovvodec
06:54
андруша ты уже до блеска пятки дяде сэму вылизала или пока только очко?
В России строят самую длинную в мире высокотемпературную сверхпроводящую ЛЭП
Альтаир Фуррин
06:54
Это уже было в Яндексе.
Google начал тестирование функции 3D-зданий на картах
Palkovvodec
06:52
лживый либероидный бот ожидаемо слился в копипаст))
Asia Times: Россия "перемолола" лучшее вооружение НАТО на Украине и доказала свои боевые возможности
Alexbatz
06:47
Перешёл на китайские аналоги и перечипирование старых картриджей задолго до каких-либо санкций. Просто так намного выгоднее, а каких-то потерь в качестве и объемах печати не увидел.
После ухода из РФ Xerox, Canon, Epson и HP российские пользователи перешли на китайские подделки
Дмитрий
06:32
Ну там наверное система если у тебя какой то из набора есть, то платишь меньше. это во всех донатных помойках так) а всё в куче брать никому наф не надо
Для космического симулятора Star Citizen вышел набор кораблей стоимостью $48 000
Дмитрий
06:30
Да их уже много где запретили. Но никто это не соблюдает 😁
С 10 января вступает запрет на использование iPhone сотрудниками МЧС России
Дмитрий
06:25
И это еще был первые 2 года дефицит консолей. Все хотели купить а их не было. из-за дефицита чипов.
Продажи PlayStation 5 оказались разочаровывающими, а разработка PlayStation 6 под большим вопросом
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем