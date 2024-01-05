Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила обновленную версию стандарта Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS)

Ассоциация по стандартизации видеоэлектроники (VESA) представила обновленную версию стандарта Adaptive-Sync Display Compliance Test Specification (Adaptive-Sync Display CTS). Этот стандарт определяет производительность дисплеев с переменной частотой обновления перед экраном. Новая версия стандарта включает тестирование и логотипы для дисплеев, которые могут работать с разной максимальной частотой обновления при снижении разрешения. Опциональная поддержка тестирования и логотипов "Dual Mode" позволяет производителям сертифицировать свои продукты при двух различных наборах разрешений и частот обновления. Обновленный стандарт также позволяет получить сертификацию с более высокой частотой обновления для дисплеев, поддерживающих "разогнанный" или ускоренный режим. Изменения в стандарте не касаются требований к качеству изображения и других параметров. Более 100 продуктов уже прошли сертификацию по стандарту Adaptive-Sync Display. Для дисплеев, поддерживающих разные частоты обновления при снижении разрешения, вводится новый логотип "VESA Certified AdaptiveSync Dual Mode". LG Electronics уже предлагает функцию Dual Mode в своем новом игровом OLED-мониторе LG UltraGear 32GS95UE.