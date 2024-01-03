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Twitter-аккаунт NVIDIA GeForce обновил изображение заголовка, на котором, как нам кажется, изображен силуэт предстоящей видеокарты GeForce RTX 40-серии SUPER. Ожидается, что NVIDIA представит три новые видеокарты высокого класса на мероприятии CES 8 января, а обзоры и доступность продуктов для них появятся в ближайшие недели. В линейку войдут RTX 4070 SUPER, RTX 4070 Ti SUPER и RTX 4080 SUPER. Согласно более ранним сообщениям, RTX 4070 SUPER появится на рынке 17 января, RTX 4070 Ti SUPER - 24 января, а RTX 4080 SUPER - 31 января.