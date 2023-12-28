COLORFLY представила Hi-Fi USB-ЦАП и усилитель CDA-M2

Компания COLORFLY анонсировала выпуск своего нового продукта - Hi-Fi USB ЦАП-усилителя CDA-M2. ЦАП-усилитель будет доступен в двух цветовых вариантах - сером и лимитированном фиолетовом. Ограниченная серия в фиолетовом цвете будет выпущена ограниченным тиражом из 100 штук. CDA-M2 уже получил престижную награду CGD Contemporary Good Design Award 2023. Устройство оснащено флагманскими аудиопроцессорами Cirrus Logic DAC CS43198 и использует 6-слойную позолоченную печатную плату для оптимального качества звука. Оно также оснащено двумя независимыми микросхемами усилителя XR2001 с динамическим диапазоном до 130 дБ. CDA-M2 использует технологию фемтосекундной синхронизации JitterKill для минимизации помех и предоставления высококачественного звука. Устройство также имеет OLED-дисплей и поддерживает игровой режим UAC 1.0 для подключения к игровым консолям. CDA-M2 также обладает множеством других функций, таких как два уровня усиления, модернизированный кабель USB-C и память громкости.