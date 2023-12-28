Bluesky Frame Rate Converter теперь поддерживает AMD Fluid Motion Video для удвоения частоты кадров видео

Bluesky Frame Rate Converter - это небольшая бесплатная утилита, позволяющая изменять частоту кадров в видеофайлах. На операционном уровне это фильтр DirectShow с собственной небольшой панелью управления. Ее автор явно знает толк в GPU-ускорении для кодирования и декодирования видео и регулярно обновляет ее новыми функциями. Версия 4.6.0, выпущенная 23 декабря, представила поддержку технологии AMD Fluid Motion Video, став одним из первых приложений, в котором это реализовано. С ее помощью вы сможете удваивать частоту кадров в видео, используя новую функцию AMD, которая позволяет удваивать частоту кадров с помощью интерполяции при воспроизведении или транскодировании видео. Для работы вам понадобится графический процессор серии Radeon RX 6000 или RX 7000, Windows 11 или Windows 10, а также графические драйверы Adrenalin 23.12.1 (или более поздней версии).