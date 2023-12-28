Компания ASUS представила эксклюзивную для Китая видеокарту Radeon RX 7900 GRE TUF Gaming White

ASUS представила специальную версию видеокарты Radeon RX 7900 GRE TUF Gaming White, которая доступна только в Китае. Она имеет белый цвет кожуха кулера и заднюю панель, а также белые крыльчатки трех вентиляторов. Карта использует 14-фазный VRM для питания и получает энергию от пары 8-контактных разъемов питания PCIe. Ее основой является "Navi 31 XL", уникальный корпус, объединяющий графическую вычислительную матрицу "Navi 31" с матрицей кэш-памяти из более компактного корпуса "Navi 32". В конфигурацию карты входит 80 из 96 доступных вычислительных блоков, обеспечивая 5120 потоковых процессоров, 160 ускорителей искусственного интеллекта и 80 ускорителей лучей. Она также имеет 16 ГБ памяти GDDR6 с пропускной способностью 18 Гбит/с и 256-битной шиной памяти. Карта создана для заполнения пробела между RX 7800 XT и RX 7900 XT в настольных платформах и, возможно, конкурирования с GeForce RTX 4070 Ti.