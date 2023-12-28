Компания VIA Labs, Inc. (VLI) представила контроллер VL832 USB4 Endpoint Device Controller

Компания VIA Labs представила сертифицированный контроллер VL832 USB4 Endpoint Device Controller, который получил сертификат USB4 от USB Implementor's Forum (USB-IF). Контроллер поддерживает скорость работы USB4 до 40 Гбит/с и предоставляет возможности подключения для различных периферийных устройств, включая многофункциональные адаптеры и док-станции. VL832 также обеспечивает повышенную пропускную способность DisplayPort, позволяя подключать дисплеи с высоким разрешением и поддержкой HDR. Контроллер может эффективно работать с до четырех мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. VL832 является следующим поколением успешной модели VL830 и отличается улучшенной целостностью сигнала, что делает его идеальным для проектов с отсоединяемыми кабелями. Сертификация USB-IF гарантирует надежную работу и вносит вклад в устойчивый рост экосистемы USB. VIA Labs VL832 уже доступен и может быть использован в большом количестве продуктов.