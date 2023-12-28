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Компания VIA Labs представила сертифицированный контроллер VL832 USB4 Endpoint Device Controller, который получил сертификат USB4 от USB Implementor's Forum (USB-IF). Контроллер поддерживает скорость работы USB4 до 40 Гбит/с и предоставляет возможности подключения для различных периферийных устройств, включая многофункциональные адаптеры и док-станции. VL832 также обеспечивает повышенную пропускную способность DisplayPort, позволяя подключать дисплеи с высоким разрешением и поддержкой HDR. Контроллер может эффективно работать с до четырех мониторов с разрешением 4K и частотой обновления 60 Гц. VL832 является следующим поколением успешной модели VL830 и отличается улучшенной целостностью сигнала, что делает его идеальным для проектов с отсоединяемыми кабелями. Сертификация USB-IF гарантирует надежную работу и вносит вклад в устойчивый рост экосистемы USB. VIA Labs VL832 уже доступен и может быть использован в большом количестве продуктов.